Політика

“Війна в Україні лише розминка”: США занепокоєні темпами розробки ядерної зброї

6 Листопада 2022 13:25
1
китай, ядерна зброя

У США попередили, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозувалось. Це може стати “проблемою найближчого майбутнього”.

Про це повідомляється у статті Wall Street Journal.

«Ця криза в Україні, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка», — сказав цього тижня на конференції адмірал ВМС Чарльз Річард , командувач Стратегічного командування США. 

Він підкреслив, що наближається щось велике. І не мине багато часу, перш ніж ми будемо проходити такі випробування, які не проходили протягом “довгого часу”.

Військовий зауважив, що політика стримування Китаю “повільно тоне” як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

“Він тоне повільно, але тоне, тому що по суті вони розгортають сили й засоби на місцях швидше, ніж ми”, – наголосив він.

За словами Річарда, невдовзі буде неважливо, наскільки хорошими будуть їхні командири та сили. Їх, на його думку, буде недостатньо для стримування Китаю.

“Це проблема найближчого майбутнього”, – зауважив адмірал. Тож, він вважає, що “війна в Україні – це лише розминка”,

Адмірал Річард зазначив, що США усе ще мають перевагу в підводних човнах – “можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
6 Листопада 2022 11:19
36

У Росії звільняють військове командування через невдачі на полі бою – британська розвідка

6 Листопада 2022 12:53
22

У Києві готуються евакуювати 3 млн людей у разі повного блекауту
6 Листопада 2022 11:50
15

Кількість втрат РФ наближається до 76 тис військових
6 Листопада 2022 10:14
62

На Бахмутському напрямку сконцентровані десятки тисяч росіян
6 Листопада 2022 09:38
21

ЗСУ відбили атаки окупантів в 4 областях – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

усі думки