“Війна в Україні лише розминка”: США занепокоєні темпами розробки ядерної зброї

У США попередили, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозувалось. Це може стати “проблемою найближчого майбутнього”.

Про це повідомляється у статті Wall Street Journal.

«Ця криза в Україні, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка», — сказав цього тижня на конференції адмірал ВМС Чарльз Річард , командувач Стратегічного командування США.

Він підкреслив, що наближається щось велике. І не мине багато часу, перш ніж ми будемо проходити такі випробування, які не проходили протягом “довгого часу”.

Військовий зауважив, що політика стримування Китаю “повільно тоне” як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

“Він тоне повільно, але тоне, тому що по суті вони розгортають сили й засоби на місцях швидше, ніж ми”, – наголосив він.

За словами Річарда, невдовзі буде неважливо, наскільки хорошими будуть їхні командири та сили. Їх, на його думку, буде недостатньо для стримування Китаю.

“Це проблема найближчого майбутнього”, – зауважив адмірал. Тож, він вважає, що “війна в Україні – це лише розминка”,

Адмірал Річард зазначив, що США усе ще мають перевагу в підводних човнах – “можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо”.