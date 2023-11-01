Суспільство

Документи в Дії не дають права виїзду за кордон – ДПСУ

1 Листопада 2023 18:16
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Прикордонники нагадали, що українці не можуть і не могли перетинати державний кордон за допомогою електронного паспорта в застосунку “Дія”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

“Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи”.

На уточнююче запитання УП, чи випускають зараз із України її громадян за внутрішнім паспортом (виключно паперовим), Демченко зазначив, що це можливо в окремих виключних випадках: якщо українці реально рятуються від війни, виїхавши з районів бойових дій, втратили закордонні документи для виїзду, і не мають змоги їх поновити, та за домовленістю з суміжною стороною. Однак він нагадав, що в сусідніх країнах громадяни все одно зіткнуться з потребою наявності паперових документів. Тому краще оформлювати закордонний паспорт ще до перетину кордону.

У ДПСУ зазначають, що водночас при проходженні контролю прикордонники можуть прийняти документи в “Дії”, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби виникнуть сумніви щодо дійсності документів в “Дії” та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка.


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