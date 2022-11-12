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Відступ росіян з Херсона – стратегічний провал для них, – Міноборони Британії

12 Листопада 2022 14:55
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херсон

Відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, пише “Європейська правда

“У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, крім Херсона. Тепер, коли він також зданий, прості жителі Росії повинні запитати себе: “Навіщо все це було потрібно?”, – йдеться в заяві.

Міністр додав, що російська армія зазнала величезних втрат унаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції та приниження.

“Україна продовжуватиме тиск. Велика Британія і міжнародне співтовариство продовжуватимуть підтримувати її, і хоча виведення військ вітається, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку Російської Федерації, що зберігається”, – заявив Воллес.

Раніше британська розвідка повідомила, що відступ російських військ з Херсону є публічним визнанням труднощів, з якими вони зіткнулися на західному березі Дніпра.


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