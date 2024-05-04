Політика

Відсьогодні скасовано статус “обмежено придатний”

4 Травня 2024 11:51
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мобілізація
Двоє українських солдатів під час навчання в Донецькій області в лютому 2024 / Фото Getty Images

В Україні скасували статус “обмежено придатний”. Тепер військові та військовозобов’язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

Починаючи від 4 травня, військові та військовозобов’язані проходитимуть ВЛК за новими правилами. Вони прописані в змінах до наказу 402, виданими Міноборони.

Основна новація – обмежено придатних більше не буде. Цей статус прибрали ще в березні у змінах до законів про права військових і поліцейських на соцзахист. Але досі було невідомо, як оцінювати стан здоров’я людей, які раніше вважалися обмежено придатними.

Водночас скасування статусу “обмежено придатний до військової служби” не означає, що вони автоматично стають придатними.

Відповідно до закону, підписаного президентом Володимиром Зеленським, у військовозобов’язаних тепер буде два статуси: придатний до військової служби і непридатний до військової служби. Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус “обмежено придатний”, тепер повинні знову пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).

Це належить зробити протягом 9 місяців, тобто, до 4 лютого 2025 року. Зокрема, це стосується чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року – окрім військових.

Наразі у списку хвороб, з якими визнавали обмежено придатним, можна знайти такі захворювання, як порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми із зором та слухом.


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