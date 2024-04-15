Відкриття Олімпіади в Парижі: у Макрона є план “Б”

Франція підготувала альтернативи проведенню церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня на річці Сена, якщо цього вимагатимуть міркування безпеки, заявив у понеділок президент Еммануель Макрон, пише Reuters.

Конфлікт на Близькому Сході та в Україні, а також загроза терористичних атак змусили французький уряд підвищити рівень безпеки до найвищого рівня.

Макрон висловив упевненість, що запланована церемонія відкриття Ігор з величезним натовпом навколо Сени, де близько 160 човнів вирушать у 6-кілометрову подорож, матиме величезний успіх.

Але Франція, додав він, не є наївною.

“Якщо ми вважаємо, що існують ризики для безпеки, у нас буде план “Б” і навіть план “В”, – сказав він.

Один з варіантів, за його словами, – обмежити церемонію центральною паризькою площею Трокадеро з видом на Ейфелеву вежу. Інший – перенести захід у приміщення на стадіон “Стад де Франс”.

Між тим, Париж працює над очищенням Сени, щоб люди знову могли в ній плавати, як це було під час Паризької Олімпіади 1900 року. Але проблема з каналізацією минулого літа призвела до скасування передолімпійських змагань з плавання.

Мер Парижа Анн Ідальго також обіцяє скупатися в Сені – більш ніж через три десятиліття після того, як її попередник Жак Ширак пообіцяв це зробити, але так і не зробив.