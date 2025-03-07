Суспільство

Відчайдушну спробу окупантів прорвати кордон зупинили на Сумщині (відео)
7 Березня 2025 18:50
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Окупанти пішки штурмують кордон на Сумщині / Скриншот
Окупанти пішки штурмують кордон на Сумщині / Скриншот

У Сумській області прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм. Окупанти намагалися прорвати кордон “на удачу” та кинули в атаку трьох солдатів.

Відео ліквідації загарбників опублікувала Державна прикордонна служба України.

“Ворог спробував прорватися через кордон – група з трьох окупантів перетнула межу й рушила до українських позицій. Однак їхня атака закінчилася швидко”, – йдеться в повідомленні.

Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК “Прайм” виявили ціль, а мінометники прикордонників відпрацювали по ворогу.


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