Відчайдушну спробу окупантів прорвати кордон зупинили на Сумщині (відео)

У Сумській області прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм. Окупанти намагалися прорвати кордон “на удачу” та кинули в атаку трьох солдатів.
Відео ліквідації загарбників опублікувала Державна прикордонна служба України.
“Ворог спробував прорватися через кордон – група з трьох окупантів перетнула межу й рушила до українських позицій. Однак їхня атака закінчилася швидко”, – йдеться в повідомленні.
Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК “Прайм” виявили ціль, а мінометники прикордонників відпрацювали по ворогу.