Політика

Великобританія виділяє 60 млн фунтів у фонд НАТО для підтримки України

16 Червня 2023 17:49
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допомога

Велика Британія направить додаткові 60 млн фунтів ($77 млн) до фонду підтримки України, повідомили в прес-службі уряду.

Комплексний пакет допомоги НАТО для України діє з 2016 року.

Виділена допомога використовуватиметься для забезпечення безпечного зв’язку; постачання пайків, палива, медикаментів, броні, зимового одягу та спорядження для протидії мінним та хімічним та біологічним загрозам, йдеться у заяві.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес оголосив про нові заходи підтримки під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Напередодні США, Великобританія, Нідерланди та Данія у спільній заяві оголосили, що співпрацюватимуть, щоб відправити в Україну засоби ППО, включаючи сотні ракет.


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