Вбивці поліцейського планували втекти з України

Двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінниччині затримали 21 квітня в Одеській області. Це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Як розповіла в ефірі телемарафону речниця Нацполіції Олена Бережна, чоловіки планували втекти з України.

“Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з’ясовувати слідство”, – уточнила вона.

Бережна додала, що один із нападників, батько, був поранений 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув. Захищаючи свого напарника, він встиг зробити кілька пострілів.