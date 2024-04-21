Кримінал

Вбивці поліцейського планували втекти з України

21 Квітня 2024 16:52
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кримінал
Затримання підозрюваного у нападі на поліцейських на Вінниччині / Фото НПУ

Двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінниччині затримали 21 квітня в Одеській області. Це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Як розповіла в ефірі телемарафону речниця Нацполіції Олена Бережна, чоловіки планували втекти з України.

“Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з’ясовувати слідство”, – уточнила вона.

Бережна додала, що один із нападників, батько, був поранений 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув. Захищаючи свого напарника, він встиг зробити кілька пострілів.


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