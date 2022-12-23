Політика

Важкого Рогозіна не можуть відправити до Москви

23 Грудня 2022 13:48
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рогозін

Дмитро Рогозін у важкому стані. Його не можуть відправити з військового шпиталю до Москви через негоду.

Вчора пораненого в одному з донецьких ресторанів батутного вояка доправили до ростовського військового шпиталю. З того часу його самопочуття погіршувалося — лікарі оцінюють стан як важкий, хоча Рогозін у свідомості ходить і розмовляє. Операцію зробити в Ростові не змогли, бо тоді б тут довелося залишитися мінімум на тиждень.

Керівництво доручило відправити його до Москви. Сьогодні вранці мав вилетіти, але у російській столиці не можуть прийняти літак через нельотну погоду.


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