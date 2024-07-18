Кримінал

ВАКС обрав запобіжний захід прокурору, якого викрили на отриманні хабаря у $170 тисяч
18 Липня 2024 11:50
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корупція, суд
Ілюстративне фото /vaks.gov.ua

18 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору генпрокуратури, якого викрили в одержанні 170 тисяч доларів хабаря. Протягом наступних 60 діб підозрюваний перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 4 мільйони гривень.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

У разі внесення застави на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

У НАБУ не називають ім’я та прізвище прокурора, але джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Олега Гунька.


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