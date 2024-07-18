ВАКС обрав запобіжний захід прокурору, якого викрили на отриманні хабаря у $170 тисяч

18 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору генпрокуратури, якого викрили в одержанні 170 тисяч доларів хабаря. Протягом наступних 60 діб підозрюваний перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 4 мільйони гривень.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

У разі внесення застави на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

У НАБУ не називають ім’я та прізвище прокурора, але джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Олега Гунька.