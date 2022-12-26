Політика

В ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Енгельс

26 Грудня 2022 14:38
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росія

Вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс у Києві назвали “наслідками російської агресії проти України”.

“Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися”, – заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що дізнатися про “реальні наслідки вибухів” можна буде лише за кілька днів, коли з’являться супутникові знімки аеродрому.

У ніч на понеділок з’явилися повідомлення очевидців про вибух (або кілька вибухів) поблизу аеродрому в місті Енгельсі Саратовської області. В Енгельсі розташована авіабаза ВКС Росії, де, згідно з відкритими даними, базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС.

У понеділок вранці міністерство оборони Росії повідомило, що над аеродромом був збитий український безпілотник. Також відомство повідомило про загибель трьох військовослужбовців – як стверджується, “внаслідок падіння уламків”.


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