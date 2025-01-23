Суспільство

В унісон із Трампом: Зеленський назвав нафту “одним із найважливіших ключів до миру”
23 Січня 2025 20:55
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Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Мир можливий завдяки силі, і ключову роль у цьому відіграють енергоресурси, зокрема нафта. Європа має активніше співпрацювати зі США та партнерами, а не з Росією, щоб забезпечити безпеку та завершити війну.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 січня.

Президент Зеленський зазначив, що триває координація міжнародної роботи, зокрема були проведені наради, присвячені співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. На його думку, мир можна досягти завдяки силі, і Україна абсолютно впевнена у цьому.

“Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів”, – сказав український лідер.

Українська дипломатія та міжнародна комунікація вже готуються для забезпечення сильних позицій як для України, так і для всієї Європи.


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