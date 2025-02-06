В “Укренерго” пояснили причину аварійних відключень

Головною причиною аварійних відключень електроенергії в Україні є пошкодження об’єктів генерації та передачі внаслідок російських атак.

Про це повідомили в “Укренерго“.

“Фактично єдина причина застосування аварійних відключень – це наслідки ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі”, – зазначили в компанії.

Першочергово обмеження стосуються промислових споживачів, тоді як для населення світло вимикають лише в разі аварій на мережах обленерго.

Енергетики запевнили, що графіки аварійних відключень скасують одразу після стабілізації ситуації. Водночас жителям регіонів, де застосовуються обмеження, рекомендують економно використовувати електроенергію після відновлення подачі.