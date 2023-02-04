Суспільство

В Україні знову продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію

4 Лютого 2023 11:12
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військовий стан

Верховна Рада вже найближчим часом знову продовжить строк воєнного стану в Україні. Зауважимо, що наразі він діє до 19 лютого.

Окрім воєнного стану також продовжать загальну мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів”, – зазначив народний депутат.

Також він додав, що відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені президентом в найближчий час. Опісля на наступному тижні відбудеться схвалення їх Верховною Радою.

Це буде вже шосте голосування Парламенту від початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.


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