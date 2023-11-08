Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада прийняла закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Про це народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.

Він уточнив, що законодавчі акти “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№10211) підтримали 329 депутатів, а “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№10212) – 322.

Таким чином, строк дії воєнного стану і загальна мобілізація в Україні продовжені до 14 лютого.