Політика

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів

8 Листопада 2023 13:17
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мобілізація, військовий стан

Верховна Рада прийняла закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Про це народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив  у Телеграмі

Він уточнив, що законодавчі акти “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№10211) підтримали 329 депутатів, а “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№10212) – 322.

Таким чином, строк дії воєнного стану і загальна мобілізація в Україні продовжені до 14 лютого.


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