В Україні запустили вже четверту високодебітну свердловину

“Укргазвидобування” з початку року запустило вже четверту високодебітну свердловину – на добу вона приносить Україні близько 400 тис. куб. м газу.

Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

“Навіть серед високодебітних свердловин цей об’єкт є одним із найпродуктивніших”, – зазначив голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

Ідея запуску цієї свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз), що також є частиною Групи Нафтогаз.

Зазначається, що свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проєктом – за 105 днів.

Раніше Чернишов заявив, що Україна пройшла зимовий період 2023/24, користуючись лише газом власного видобутку.