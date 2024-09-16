В Україні запускають електронну систему дозвільних документів для бізнесу “єДозвіл”

З 18 вересня розпочне роботу Єдина державна електронна система “єДозвіл”, яка дозволить бізнесу оформлювати дозвільні документи у додатку “Дія”.

Про це повідомляється на сайті уряду.

“Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її”, — сказала віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ця електронна послуга необхідна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Торік документ подали понад 13 200 підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8000. Раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації. У такому разі бізнесу доводилося проходити весь процес наново, витрачаючи час.

Тепер, завдяки єДозвіл, процес подання декларацій буде автоматизований. Система простежить за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь із полів не заповнене. У разі заповнення всіх полів повернень взагалі не буде. Тобто якщо вдалося відправити декларацію через Дію, тоді система її автоматично прийме.

Наступною послугою в єДозвіл, яку запустять у жовтні, стане отримання висновку для продовження граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями.

“Довгостроково маємо амбітну мету – 100% дозволів та ліцензій Мінекономіки видає в електронному форматі, а середній час обробки заявок становить один робочий день”, – додав Олександр Циборт, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.