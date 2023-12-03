В Україні за листопад було продано майже 5,5 тисяч нових легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укравтопром”.

За даними асоціації, певний спад продажів пов’язаний із блокуванням кордонів польськими перевізниками, через що терміни доставки машин в Україну збільшилися, відповідно зріс час очікування на авто споживачами.

У той же час, порівняно з листопадом 2022 року, ринок збільшився відразу на 74%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто вже кілька місяців поспіль є Toyota, яких продали 854 нових машин. Порівняно з попереднім місяцем, продажі японського бренду зросли на 8%.

На другому місці виявилася Skoda з результатом у 517 штук, у трійку лідерів також увійшов Volkswagen із 476 проданими автомобілями. Крім того, в першій десятці автомобілів, що найбільш продаються – Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Suzuki і Citoren.

Найбільше нових покупців знайшов бюджетний кросовер Renault Duster, яких за місяць продали 355 одиниць. Загалом за 11 місяців 2023 року українці придбали понад 55 тисяч нових легкових автомобілів, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.