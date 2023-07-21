В Україні вже намолотили майже 6 млн тонн зерна

Станом на 21 липня в Україні намолочено 5 млн 882 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Аграрії всіх областей України провели збір ранніх зернових та зернобобових культур на площі 1495 тисяч га при врожайності 39,4 ц/га, зокрема:

ячменю обмолочено 577,2 тисячі га, (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 2253,3 тисячі тонн;

пшениці обмолочено 831 тисячі га (врожайність — 41,2 ц/га), намолочено 3420,2 тисячі тонн;

гороху обмолочено 85 тисяч га (врожайність — 24,6 ц/га), намолочено 208,9 тисячі тонн.

“Зі збирання зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини — 344,8 тисячі га, найбільший намолот на Одещині – 1297 тисяч тонн. Аграрії Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху”, — йдеться у повідомленні.

Також сільгосптоваровиробники всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 563,5 тисячі га, намолочено 1390,1 тисячі тонн насіння при урожайності 24,7 ц/га.