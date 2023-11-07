Суспільство

В Україні відкриють ще один табір для російських військовополонених

7 Листопада 2023 15:17
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війна, полон

В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.

Про це повідомляє у Telegram проект “Хочу жить”.

“Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршує мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Також повідомляється, що як і у випадку з табором “Захід-1”, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

“Утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, утримує українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом з ув’язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого”, – зазначили у пресслужбі проекта.


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