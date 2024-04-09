В Україні та Польщі провели низку обшуків  щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами

На території України та Польщі НАБУ і польські правоохоронці здійснили обшуки по справі щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 років.

Про це повідомляжяє пресслужба НАБУ.

“9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 рр.”

Повідомляється, що слідчі дії були спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

В НАБУ повідомили, що зібрані докази будуть використані детективами для надання правової оцінки діям посадовців, розслідування триває.

Обшуки провели завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та з відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами столичного управління поліції Польщі в межах механізму міжнародної правової допомоги.