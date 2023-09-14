Суспільство

В Україні стався землетрус

14 Вересня 2023 15:24
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землетрус

Землетрус зафіксували у Закарпатській області у четвер, 14 вересня. Підземний поштовх стався поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх стався об 11:52 сьогодні, 14 вересня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 5 км та на відстані 6 км на схід від міста Виноградів. Магнітуда поштовху – 2 бали за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних,

“Даний землетрус не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури України”, – йдеться у повідомленні.


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