В Україні розгортають “Пункти незламності”: що це і як працює

В Україні розгортають роботу “Пунктів незламності” у зв’язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням. Вже підготовлено понад 4 тисяч пунктів, але планується набагато більше.

Про розгортання по всій Україні “Пунктів незламності” напередодні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, там будуть усі базові послуги в разі аварійних відключень електроенергії, коли її неможливо відновити протягом кількох годин.

Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно.

Що буде у пункті незламності:

опалення;

вода;

світло;

мобільний зв’язок;

інтернет;

живлення для мобільних пристроїв;

місце для відпочинку;

все необхідно для мами і дитини;

аптечки.

Як знайти “Пункт незламності”

Найближчий “Пункт незламності” можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Для зручності створене поле для пошуку таких пунктів за конкретною адресою, або на інтерактивній мапі.

Ці пункти позначено на мапі спеціальними позначками. Зазвичай вони мають бути розташованими у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитсадках та інших громадських місцях.

Скільки людей можуть перебувати у пункті та як довго там можна знаходитися

У пункті незламності можуть одночасно перебувати від 40 до 500 людей. Однак навіть якщо у пункті, куди ви прийдете, не буде місця, фахівці мусять зробити все необхідне, аби вас прийняти.

Час перебування у пункті необмежений. Однак варто пам’ятати про те, що іншим людям також потрібно зігрітися і зарядити пристрої.

Що робити, якщо лунає повітряна тривога, а ви знаходитеся у пункті

Чергові пунктів забезпечені інструкціями дій на випадок різних загроз, і зможуть пояснити, як діяти далі.