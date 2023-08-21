Суспільство

В Україні планують створити військову поліцію

21 Серпня 2023 09:40
читать на русском →
армія, міноборони

В Україні народні депутати спільно зі співробітниками Головного управління військової юстиції Міністерства оборони України розроблять законопроєкт про військову поліцію.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Також, над проєктом закону у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності працює робоча група. Її завдання — створити оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями, яка входитиме до системи Міноборони України. Орган утворять на основі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Окреме формування створюють для того, аби підтримувати військову дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.

До неї перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів у зонах бойових дій.

Серед основних завдань:

  • правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення воєнних злочинів, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
  • оперативно-розшукова діяльність;
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
  • захист прав військовослужбовців;
  • захист державного майна;
  • виконання покарань.

Розробники законопроєкту планують досягнути сумісності військової поліції зі структурами держав-членів НАТО. Наразі документ перебуває на етапі погодження.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Серпня 2023 12:27

На підвні маємо успіхи, – Маляр
21 Серпня 2023 11:37

У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
21 Серпня 2023 09:40

В Україні планують створити військову поліцію
21 Серпня 2023 09:14

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні, – британська розвідка
21 Серпня 2023 07:37

Ми не плануємо зміну режиму у Росії, – Шольц
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки