В Україні планують створити військову поліцію

В Україні народні депутати спільно зі співробітниками Головного управління військової юстиції Міністерства оборони України розроблять законопроєкт про військову поліцію.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Також, над проєктом закону у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності працює робоча група. Її завдання — створити оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями, яка входитиме до системи Міноборони України. Орган утворять на основі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Окреме формування створюють для того, аби підтримувати військову дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.

До неї перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів у зонах бойових дій.

Серед основних завдань:

правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення воєнних злочинів, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;

оперативно-розшукова діяльність;

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;

захист прав військовослужбовців;

захист державного майна;

виконання покарань.

Розробники законопроєкту планують досягнути сумісності військової поліції зі структурами держав-членів НАТО. Наразі документ перебуває на етапі погодження.