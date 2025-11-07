        Кримінал

        В Україні ліквідувала 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували людей з ЄС та Азії

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 12:26
        В Україні ліквідували мережу кол-центрів / Фото: Офіс Генпрокурора
        В Україні ліквідували мережу кол-центрів / Фото: Офіс Генпрокурора

        Правоохоронці припинили діяльність мережі з 14 шахрайських кол-центрів, які діяли в кількох регіонах України. Вони виманювали кошти у громадян України, країн ЄС та Азії, прикриваючись фіктивними інвестиційними платформами.

        Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

        Мережа з 14 шахрайських call-центрів працювала в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві. Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи.

        Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток. Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії – розповіли в прокуратурі.

        Під час десятків обшуків вилучено:

        • понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
        • майже 500 мобільних телефонів;
        • серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування “служб підтримки” та платіжних шлюзів;
        • чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними;
        • іншу документацію та речові докази.

        Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

        Обшуки в кол-центрах / Фото: Офіс Генпрокурора

