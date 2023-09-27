В Україні формують 10 інженерно-саперних батальйонів для гуманітарного розмінування

В Україні формують 10 інженерно-саперних батальйонів для участі в гуманітарному розмінуванні територій.

Про це сказав перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

“У десять сформованих батальйонів (інженерно-саперних) ми набрали більше 70% особового складу. У першу чергу вирішуємо два питання: формуємо нові підрозділи, які виконують ці задачі, і залучаємо тих хлопців, які були на війні і вже не можуть далі брати активну участь у бойових діях, але хочуть бути корисними для держави, як майбутніх операторів гуманітарного розмінування. Ми їх вчимо, третина вже знаходиться на виконанні бойових задач у цьому напрямку. Решта отримує відповідні знання. Наші центри переповнені людьми, які навчаються цій справі. Тому що розмінування – це підготовлені люди, підготовлені сапери”, – сказав Павлюк.

Він додав, що також вивчаються нові технології розмінування – від безпілотників до сучасної техніки. Але головне – кількість навчених фахівців, які зможуть виконувати завдання з розмінування.

Заступник міністра наголосив, що повністю оцінити масштаби робіт і загрозу від мінування можна буде тільки після звільнення українських територій.

“Ми можемо порівняти загрозу, яку зараз маємо, із загрозою, яка була після Другої світової війни. Противник використав все, що у нього було, із своїх запасів, напевно, зі складів Другої світової війни, до найновіших технологій. Українська земля забруднена всім – від мін всіх виробництв, до снарядів, до касетних боєприпасів, до фосфорних боєприпасів. Тому в багатьох питаннях там можуть працювати тільки бойові сапери”, – сказав Павлюк.

Він зауважив, що розмінування є військовою операцією, яка проходить під керівництвом Міністерства оборони, існує координаційний штаб, який працює в тісній взаємодії з усіма іншими органами, такими як ДСНС, координує роботу інших операторів.