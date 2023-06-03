В Україні частково знеструмлені сім областей

Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 – частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів. У Києві через технологічні порушення, викликані попереднім обстрілом, тимчасово знеструмлювалися 36 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях. Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає.