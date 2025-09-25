В Україні автоматизували постановку та зняття з військового обліку

Уряд України спростив процедуру постановки та зняття громадян із військового обліку. Відтепер частину процесів буде автоматизовано.

Хлопці, яким виповнюється 17 років, зможуть стати на облік дистанційно через застосунок «Резерв+» без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії. Також автоматично на облік ставитимуть чоловіків віком 25–60 років, які раніше не перебували на обліку без законних підстав. Аналогічно, автоматизується процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Як зазначили в Міноборони, цифровізація військового обліку зменшить бюрократію, полегшить роботу територіальних центрів комплектування та зробить процеси простішими й прозорішими для громадян.

