Суспільство

В Туреччині та Сирії загинули щонайменше 12 000 осіб

8 Лютого 2023 19:33
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землетрус

Від землетрусу в Туреччині та Сирії загинули щонайменше 12 000 осіб, повідомляють офіційні та громадські джерела в цих країнах.

На вечір 8 лютого управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) підтвердило загибель від землетрусу близько 9100 осіб, приблизно 52 000 були поранені. Знищено близько 10 000 будівель у десяти провінціях країни.

Такі ж дані озвучив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

Влада Сирії повідомляє про понад 1500 загиблих і тисячі постраждалих, проте ці дані враховують лише території, які знаходяться під контролем Дамаска. Сирійська моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), яка базується в Лондоні, заявляє про понад 3100 загиблих у всій країні та щонайменше 3000 поранених та травмованих.

За цими даними, жертвами землетрусів у Туреччині та Сирії стали понад 12 000 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях, що постраждали від катастрофи, продовжуються, і кількість загиблих та постраждалих може зрости.

Президент Туреччини Ердоган оголосив загальнонаціональну жалобу до 12 лютого.


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