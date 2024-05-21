В РФ розпочався перший етап ядерних навчань

Російські війська розпочали перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляє російське міноборони.

У межах цього етапу особовим складом ракетних з’єднань Південного військового округу РФ відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер”. Зокрема йдеться про спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет “Кинжал”, та вильоти до призначених районів патрулювання.