Політика

В РФ розпочався перший етап ядерних навчань

21 Травня 2024 19:57
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росія, ядерна зброя
Підготовка до пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер-К" / Скриншот з відео

Російські війська розпочали перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляє російське міноборони.

У межах цього етапу особовим складом ракетних з’єднань Південного військового округу РФ відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер”. Зокрема йдеться про спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет “Кинжал”, та вильоти до призначених районів патрулювання.


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