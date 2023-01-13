В РФ підготували нову методичку щодо висвітлення війни проти України

Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними відомства, загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:

Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;

Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто Сергія Шойгу та Валерія Герасимова;

Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;

Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;

Відмові від згадування ПВК «вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

“Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора”, – констатують в ГУР.