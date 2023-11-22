Суспільство

В Раді заблокували законопроєкт про медичний канабіс

22 Листопада 2023 17:37
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рада, закон

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні наразі фактично заблокований через майже 900 правок, які депутати подали до його другого читання. Щоб розглянути їх у залі парламенту треба кілька днів.

Про це hromadske розповіла народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина, яка входить до Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За її даними, депутати подали понад 880 поправок до законопроєкту. Їх парламентський комітет аналізував понад 3 місяці, врахувавши «найбільш притомні».

«У “Батьківщини” є 226 поправок. У “Європейської Солідарності” теж понад 200. Від “Слуг Народу” теж 300 з чимось. Але з того, що ми зараз бачимо, “Батьківщина” заявила на погоджувальний раді, що вони будуть ставити на врахування всі свої поправки. Так зазвичай відбувається, коли фракція хоче заблокувати закон», — пояснила Стефанишина.

Вона розповіла, що частина депутатів подавали у дуже великій кількості поправки, які «класифікуються як спам».

«Тобто, одна поправка розбивається на три, потім половина речення переноситься і т.д. для того, щоб просто подати велику кількість правок. Вони не мають суті, просто займають час», — сказала депутатка.

Вона зазначила, що текст законопроєкту про медичний канабіс технічно готовий, щоб виходити у зал. Але через таку кількість поправок парламент буде зайнятий роботою лише над цим документом на 2-3 дні. А зараз є закони, які необхідно розглянути до кінця року, чим депутати користуються.

«На це ніхто не хоче йти зараз. Він (законопроєкт – ред.) стоїть у порядку денному, насправді. Але у самому кінці, у непрохідній частині. Є намір його розглянути. Але “Батьківщина” зараз стала причиною того, що його поставили у непрохідний список», — сказала Стефанишина.

Вона додала, зараз обговорюється спецпроцедура, щоб зменшити кількість поправок, які можна підняти у залі, або йти на те, щоб парламент засідав день-два і «слухав поправки, які не мають сенсу».


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