Суспільство

В Польщі оновили правила перебування для українців

11 Січня 2023 16:40
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біженці

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни знайшли притулок у Польщі. У 2023 році Польща оновлює умови перебування українських біженців.

Відповідні зміни до законодавства були ухвалені в грудні нижньою палатою парламенту й – у разі прийняття Сенатом – набуватимуть чинності поетапно: з 1 березня та з 1 травня. Про це пише прес-служба Мінреінтеграції.

Серед ключових змін є наступні:

  • реєстрація й отримання номера PESEL UKR будуть обов’язковими для всіх українців;
  • термін для його оформлення скорочується з 90 днів до 30 днів;
  • шукачам притулку з України, які живуть у колективному житлі понад 120 днів, будуть частково оплачувати житло (але не більше 60 злотих на добу);
  • соцвиплати українцям, які тимчасово виїжджають із Польщі строком до 30 днів, заморожуються на час їх відсутності у країні. В разі перевищення терміну вони автоматично скасовуються;
  • для легального перебування у Польщі достатньо лише електронної посвідки в застосунку Diia.pl (аналог польського документа mObywatel);
  • українські шукачі притулку, які працевлаштувались або встигли відкрити бізнес у Польщі, зможуть претендувати на посвідку на тимчасове проживання – карту побиту. Але тепер її видаватимуть не на три, а на півтора року.

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