Суспільство

В ООН повідомили, скільки загиблих та постраждалих в Ізраїлі та Секторі Газі

10 Жовтня 2023 10:18
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війна, ізраїль, оон

В Ізраїлі, станом на вечір 9 жовтня загинули понад 900 людей, включно з іноземними громадянами. За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, щонайменше 2616 людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, щонайменше 687 палестинців загинули і 3800 отримали поранення. Ще 17 палестинців, у тому числі четверо дітей, були вбиті і 295 поранені ізраїльськими силами на Західному березі річки Йордан.

Про це йдеться у черговому оперативному зведенні Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) щодо того, що відбувалося протягом останньої доби на території Ізраїлю та Сектору Гази.

“Палестинські бойовики продовжують обстрілювати Ізраїль ракетами, тоді як ізраїльські війська в понеділок продовжували завдавати інтенсивних ударів по позиціях ХАМАС”, — йдеться  у зведенні.

Зазначається, що, за даними ізраїльських джерел, понад 50 військовослужбовців ізраїльських збройних сил і цивільних осіб, включно з жінками і дітьми, були захоплені в полон і насильно вивезені в Газу. Палестинські збройні угруповання в Газі стверджують, що захопили і насильно вивезли в Газу понад 150 людей.

За останні 24 години масове переміщення населення в секторі Газа збільшилося до 187 518 людей і, як очікується, буде продовжуватися і надалі. Понад 137 427 переміщених осіб знайшли притулок у школах Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям ((UNRWA). Близько 3 000 палестинців у Газі все ще залишаються вимушеними переселенцями після попередніх ескалацій.

За даними ООН, з початку ескалації бойових дій у Газі було пошкоджено чотири школи і вісім медичних установ.


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