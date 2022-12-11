В Одеській області відновлення енергооб’єктів може затягнутися на два-три місяці

Вчора ворог завдав підступного удару по об’єктам енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Ситуація дуже складна. Без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район. Енергетики зробили все можливе та неможливе, щоб подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це у повідомленні у Facebook інформує департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Мова йде не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці.

«Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання. Особливо тим родинам, чиє житло повністю на електрозабезпеченні, у кого малі діти або рідні похилого віку. Саме тому, звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити», – йдеться у повідомлення.

Після такої заяви у містян почалася паніка, а за справу взялася СБУ.

Трохи пізніше на сторінці департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА з’явилося інше повідомлення, в якому вони спростовують свою заяву з закликами до евакуації.

“Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці”, – повідомили в установі.

Там також додали, що терміни в 2-3 місяці – це повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання і що “енергетики об’єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні”.