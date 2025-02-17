Економіка

Укренерго запроваджує графіки аварійних відключень
17 Лютого 2025 08:52
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Ілюстративне фото / Ґвара Медіа
Ілюстративне фото / Ґвара Медіа

За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

Також графіки аварійних відключень застосовано з 08:30 у Сумській та Кіровоградській областях, повідомляє обленерго.

Як додали в Укренерго, причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

“Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)”, – зазначили енергетики.


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