Суспільство

В Нідерландах на концерті alyona alyona задонатили на ЗСУ фальшиві гривні 
15 Серпня 2024 12:28
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гроші, Нідерланди
Фальшиві гроші / Facebook

Українська реп-виконавиця alyona alyona повідомила, що на концерті в Нідерландах на збір для ЗСУ задонатили сувенірні гроші.

Про це вона написала у facebook.

Українська артистка alyona alyona відкрила збір на допомогу 95-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на 2 мобільні РЕБ для встановлення на тягачі. Нещодавно вона відвідала місто Венло в Нідерландах з концертом, вхід на який був безкоштовним для місцевих жителів.

“Зібралось дуже багато людей, серед них і близько 500 українців. У той день хтось під сценою дав у руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо якраз в мене триває збір, і було дуже приємно за людську небайдужість”, – поділилась alyona alyona.

Реп-виконавиця виклала сторіс в instagram про цю подію, в якому поділилася радістю з цього приводу. Проте у відповідь один з українців, який був на концерті, написав, що це несправжні гривні. 

“Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій”, – зазначила alyona alyona. Вона попросила всіх підтримати її збір, а також додала, що 7 тис. грн, які виявилися фальшивими, покладе сама.


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