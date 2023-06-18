В Мінреінтеграції нагадують, що евакуація із затоплених територій є безкоштовною

Евакуація із населених пунктів, які зазнали підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, є безкоштовною. Людей закликають не платити кошти недобросовісним перевізникам, які наживаються на людстькій біді.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що у держави є достатньо ресурсів та можливостей щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн. на дітей та осіб із інвалідністю.

Нагадаємо, з питань евакуації можна звернутися на гарячу лінії кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном: 15-48.