Політика

В Луганську область прибули частини елітної 1-ї танкової армії РФ

8 Грудня 2022 12:42
19
війна

Своє чергове зведення міноборони Британії присвячує прогнозам подальших подій у Луганській області, де російська армія завершила підготовку 60-кілометрової системи траншей.

На лінію фронту біля міста Сватове в Луганській області, судячи з усього, перекинуті частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ, яка відноситься до розряду елітних.

У ході війни ця армія вже зазнала значних втрат, зокрема при відступі з Харківської області у вересні 2022 року. Зараз, зважаючи на все, склад армії поповнений призваними в рамках часткової мобілізації. Але все одно її особовий склад значно менший за затверджені статутом 25 тисяч осіб.

Російські сили завершили підготовку майже безперервної 60-кілометрової системи траншеїв між Сватовим та російським кордоном. Незважаючи на вражаючу протяжність, глибина системи та її оборонні здібності поки що неясні.

Ефективність 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань, що ведуть оборонні дії, багато в чому залежатиме від ступеня їхньої взаємодії та підтримки тилу, резюмують аналітики.


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