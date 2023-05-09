Суспільство

В Ліверпулі відбудеться перший півфінал “Євробачення”

9 Травня 2023 13:40
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євробачення

У вівторок, 9 травня, ввечері стартує 67-й пісенний конкурс “Євробачення”. У першому півфіналі в Ліверпулі змагатимуться 15 країн, аби пройти у фінал конкурсу, який відбудеться 13 травня.

“Сьогодні ввечері перші 15 пісень змагатимуться на цьогорічному Євробаченні, а 10 пройдуть у суботній фінал”, – йдеться в анонсі.

Початок шоу – о 21.00 за центральноєвропейським часом (22.00 за київським часом) у прямому ефірі з Liverpool Arena у Великобританії. Ведучими шоу будуть українська співачка та авторка пісень Юлія Саніна, британська актриса та співачка Ханна Веддінгем, британська реперка та танцюристка Аліша Діксон.

Порядок виступів був визначений британським мовником BBC на основі жеребкування.

Порядок виступів:

  • Норвегія (Alessandra з піснею Queen of Kings)
  • Мальта (The Busker, Dance (Our Own Party)
  • Сербія (Luke Black, Samo mi se spava)
  • Латвія (Sudden Lights, Aijā)
  • Португалія (Mimicat, Ai coração)
  • Ірландія (Wild Youth, We Are One)
  • Хорватія (Let 3, Mama ŠČ!)
  • Швейцарія (Remo Forrer, Watergun)
  • Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn)
  • Молдова (Pasha Parfeni, Soarele și luna)
  • Швеція (Loreen, Tattoo)
  • Азербайджан (TuralTuranX, Tell Me More)
  • Чехія (Vesna, My Sister’s Crown)
  • Нідерланди (Mia Nicolai & Dion Cooper, Burning Daylight)
  • Фінляндія (Käärijä, Cha Cha Cha)

Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, у ньому візьмуть участь 16 учасників, буде відібрано 10 пісень.

Гранд-фінал відбудеться 13 травня.


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