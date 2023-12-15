В Київстарі розповіли про темпи відновлення роботи мережі

Мережа Київстар відновлюється після наймасштабнішої в телеком-галузі кібератаки. За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв’язок в Києві.

«Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги Домашнього інтернету», — заявила NV Бізнес Ірина Леліченко, речниця телеком-оператора.

Вона додала, що з 14 грудня розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.

«Сьогодні в планах компанії – подальше відновлення послуг передачі даних. Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів», — пояснила Леліченко.

За її словами, у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх оперативно усувають.