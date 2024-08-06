В Курській області збили російський вертоліт Ка-52

У Курській області РФ знищили вертоліт Ка-52 “Алігатор”. Про це повідомляють російські “воєнкори”.

За їх словами, пілот загинув, а штурман-оператор зазнав поранень.

Також повідомляються про знищення російського Мі-8, проте доказів наразі немає.

UPD. 20:40 Як повідомляє Сумська ОВА, вороджий вертоліт збили над Сумщиною.

“Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер”, – йдеться у повідомленні.

Ка-52 – основний ударний вертоліт РФ, який має широку номенклатуру озброєння. Його приблизна вартість складає $16 млн.