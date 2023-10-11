В Ізраїлі загинув ще один українець – МЗС

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель ще одного українця в Ізраїлі, тож кількість загиблих громадян України сягнула трьох.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються”, – зазначив речник.

Ніколенко додав, що шестеро українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

Речник поінформував, що оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та секторі Гази.

За словами Ніколенка, український хлопчик, урятований у Сдероті, відновлюється після успішної операції. Дитина перебуває під опікою посольства, їй надається необхідна медична та психологічна підтримка.

Згідно з даними зовнішньополітичного відомства, близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю, оскільки авіарейси скасовані. МЗС, Офіс Президента, посольство України в Ізраїлі працюють у режимі 24/7 над організацією повернення співвітчизників.

Речник поінформував, що 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектору Гази. Нині опрацьовуються можливі шляхи виїзду, однак ситуація ускладнюється бойовими діями, що тривають.