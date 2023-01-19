В ISW проаналізували промову Путіна в Петербурзі

Промова президента Росії Володимира Путіна на честь прориву радянськими військами блокади Ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір і повторює давню риторику Кремля, заявляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Путін використав свою промову 18 січня, щоб повторити стандартну та давню риторику Кремля, яка брехливо стверджує, що Росія почала вторгнення в Україну, щоб захистити жителів Донбасу від неонацистів, які, як стверджує Кремль, захопили контроль над українським урядом у 2014 році», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що Путін не скористався подією, щоб зробити якісь оголошення щодо війни в Україні, такі як нова хвиля мобілізації чи офіційне оголошення війни, про що попереджали деякі російські військові блогери.

Путін, ймовірно, повторив стандартну кремлівську риторику, оскільки вона добре резонує з російським ультранаціоналістичним провоєнним співтовариством, представники якого все більше критикували його стиль ведення війни, додали в ISW.

«Промова Путіна, ймовірно, є частиною більшої та відносно нової інформаційної спроби загорнути «спеціальну військову операцію» в загальний російський національний міф Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), щоб збільшити російську підтримку тривалої війни та посилення мобілізації», – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, виступ Путіна мав символічне значення для внутрішньої російської аудиторії.

«Путін любить використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в Санкт-Петербурзі на честь 80-ої річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. Путін сказав, що радянські війська перемогли «геноцид Ленінграда» з боку нацистської Німеччини, і порівняв це з тим, як сучасна Росія бореться з «українськими неонацистами» на Донбасі, де Путін раніше звинуватив Україну в проведенні геноциду, щоб виправдати своє вторгнення в 2022 році», – йдеться у звіті.

В ISW зауважили, що, ймовірно, Путін прагне з часом сформувати інформаційний простір, щоб відновити підтримку вторгнення та ведення тривалої війни, знову вдаючись до наративів, що були перед 24 лютого, про «українських неонацистів» і «геноцид росіян». Метою цього є відновити контроль над висвітленням війни після того, як він значною мірою поступився цим простором «різноманітним квазінезалежним діячам», кажуть аналітики.

Під час учорашньої промови президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна розпочала так звану «спеціальну воєнну операцію» нібито, щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року.