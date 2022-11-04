Суспільство

Влада розмірковує над доцільністю опалювального сезону у Вовчанську

4 Листопада 2022 19:12
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тепло, Деокупація

На сьогодні в Харківській області працюють уже 64% котелень. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, опалення подали до майже 40% житлових будинків. У 7 громадах – 100% багатоповерхівок з теплом.

До теплопостачання підключені 97% закладів охорони здоров’я, у 19 громадах – 100%.

Синєгубов також навів деяку статистику щодо деокупованих територій:

  • у Куп’янську газопостачання відновлено, продовжуємо відновлювати електрику;
  • в Ізюмі із 22 котелень планується запустити 9: 1 – буде обігрівати лікарню, 8 котелень – 64 житлові будинки;
  • у Балаклії підключимо 6 котелень, які опалюють 106 житлових будинків;
  • у Вовчанську 17 котелень готові працювати на альтернативному паливі. Газопостачання, яке відбувалось із території рф, було припинено. Проте, через постійні обстріли, населення поступово від’їздить. За попередніми даними, там залишилися 4 тисячі людей, до війни було 17 тисяч. Зараз вирішуємо питання доцільності підключення будинків до централізованого опалення.

“Цей опалювальний сезон буде найскладнішим для всіх українців, але робимо все можливе, щоб максимально забезпечити людей теплом”, – зазначив очільник ОВА.


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