В Естонії заарештували трьох проросійських політиків

Харьюський повітовий суд ухвалив узяти під варту трьох чоловіків, яких підозрюють у створенні зв’язків проти Естонської Республіки, на строк до двох місяців.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Харьюський повітовий суд задовольнив клопотання державної прокуратури.

Суд визнав підозру в скоєнні злочину обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити вчиняти злочини.

Постанова Харьюського повітового суду не набула чинності і може бути оскаржена в Талліннському окружному суді.

В ніч на 10 березня Поліція безпеки (КаПо) затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні зв’язку проти Естонської Республіки. Серед затриманих був лідер руху Koos Айво Петерсон. Пізніше з’ясувалося, що затримали також Дмитрія Роотсі та Андрея Андронова.

Петерсон і Роотсі – громадяни Естонії, Андронов – громадянин Росії з постійною посвідкою на проживання в Естонії.

Підозри всім трьом пред’явлено за статтею 235(1) Пенітенціарного кодексу, у якій ідеться про створення або підтримання стосунків з іноземною державою, іноземною організацією або особою, яка діє за завданням іноземної держави, з метою вчинення злочину. За цією статтею можна отримати до шести років в’язниці.

Айво Петерсон, лідер руху “Koos/Разом”, балотувався на виборах до Рійгікогу за списком Об’єднаної лівої партії Естонії в Іда-Вірумаа і отримав там 3969 голосів. Цього не вистачило, щоб потрапити до парламенту.

Петерсон у своїх заявах неодноразово підтримував дії Російської Федерації, а нещодавно відвідав окуповані території України, зокрема Донецьк і Маріуполь, з його слів – за сприяння “благодійної організації” з Росії. Там Петерсон записав декілька роликів, де натякав, що з Росією “не варто зв’язуватися” і жодним чином не згадав скоєних російською армією злочинів проти України.