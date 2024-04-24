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В Естонії почалися масштабні навчання НАТО з кібербезпеки. Україна також бере участь

24 Квітня 2024 21:11
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В Естонії стартували навчання НАТО з кібербезпеки Locked Shields 2024. У навчаннях беруть участь понад 40 країн, зокрема й Україна.

Про це йдеться на офіційному сайті Центру.

Команди захищають віртуальну державу Берилія від складних кібератак, організованих командою-агресором. Крім вирішення технічних завдань учасники проходять підготовку з юридичної, стратегічної та комунікаційної тактики.

Цього року до програми навчання залучили передові системи нейромереж, оскільки штучний інтелект і 5G є невід’ємною частиною сценаріїв.


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