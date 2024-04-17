В Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій АЕС не проводяться усі необхідні ремонти 

Набраний росіянами персонал Запорізької атомної електростанції не має достатнього рівня компетенції для проведення необхідного ремонту та перевірок у повному обсязі.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих.

«Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки», – сказав Котін.

Він зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС у «холодний зупин» в Енергоатома виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.