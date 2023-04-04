Кримінал

В Балаклії викрили колаборантку – працювала секретарем військової адміністрації окупантів

4 Квітня 2023 15:41
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колаборант

У червні 2022 року під час тимчасової окупації військами збройних сил рф м. Балаклія Харківської області 37-річна місцева мешканка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією та була прийнята на посаду головного спеціаліста кадрового забезпечення.

Як повідомляє поліція Харківської області, за час роботи зловмисниця фактично виконувала роботу секретаря військової адміністрації окупантів: опрацьовувала документи, приймала заяви громадян на вирішення питань з приводу виїзду з міста, отримання матеріальної допомоги та пошкодження майна.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину.


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