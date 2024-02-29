В Австралії викрили шпигунську мережу

Національна розвідка Австралії викрила шпигунську групу під назвою “Команда А”. Вона збирала інформацію про військове співробітництво країни із союзниками.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на заяву керівника національної розвідки Австралії Майка Берджесса, передає Суспільне.

Представляючи свою щорічну оцінку національних загроз на пресконференції у столиці (Канберра), Берджесс заявив, що наразі розформована “Команда А” була “агресивною і досвідченою” мережею зовнішньої розвідки, яка визначила Австралію як “пріоритетну мету”.

Водночас він не назвав ім’я особи чи країни, з якою співпрацювала “Команда А”, але зазначив, що “змова відбулася кілька років тому”.

“Шпигуни видають себе за консультантів, мисливців за головами, чиновників місцевих органів влади, вчених та дослідників аналітичних центрів, стверджуючи, що вони з вигаданих компаній”, — розповів розвідник.

За його словами, шпигуни були націлені на багатьох людей: студентів, науковців, політиків, бізнесменів, правоохоронців, державних службовців – і пропонували “тисячі доларів” за надання звітів на такі теми, як торгівля, політика, зовнішня політика та оборона. Берджесс наголосив, що особливий інтерес для шпигунів становила інформація про оборонний пакт Aucus, який Австралія підписала з Британією та США.

“Австралійці повинні знати, що загроза реальна. Загроза є вже зараз. І загроза глибша і ширша, ніж ви могли б подумати”, — підкреслив очільник австралійської розвідки.